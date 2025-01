Nie żyje znany szachista. Był jednym z najlepszych w historii kraju

Huebner to jeden z najznakomitszych szachistów pochodzących z Niemiec od czasów mistrza świata w latach 1894-1921 Emanuela Laskera (1868-1941) i Siegberta Tarrascha (1862-1934).

Kiedy miał pięć lat do gry w szachy zachęcił go ojciec Hans. Po kolejnych czterech był już zawodnikiem kolejarskiego klubu Wieża Kolonia. W wieku 13 lat wchodził w skład drużyny i grając na ósmej szachownicy walnie przyczynił się do zdobycia tytułu wicemistrza RFN.

Mając 15 lat został młodzieżowym mistrzem kraju uzyskując nad kolejnym graczem aż cztery punkty przewagi.

Słynny Bobby Fischer często mówił, że Huebner ma predyspozycje aby zostać mistrzem świata.

Niemiec pasjonował się szachami. Będąc doktorem filozofii uniwersytetu w Kolonii analizował dokumenty pochodzące ze starożytnego Egiptu i Grecji dotyczące tej gry.

Huebner trzykrotnie uczestniczył w turniejach pretendentów.

W pucharowej rywalizacji w 1980 roku wyeliminował dwóch Węgrów Andrasa Adorjana 5,5:4,5 oraz Lajosa Portischa 6,5:4,5. W finale zmierzył się z przebywającym na emigracji w Szwajcarii Rosjaninem Wiktorem Korcznojem i ostatecznie musiał uznać jego wyższość przegrywając w Merano 3,5:4,5. W meczu o mistrzostwo globu Korcznoj uległ potem Anatolijowi Karpowowi (ZSRR) 7:11.

Niemiec jeszcze dwa razy brał udział w turnieju kandydatów. W 1983 roku jego pojedynek z Wasilijem Smysłowem (ZSRR) po 14 partiach przyniósł remis i o wygranej zdecydował los, który uśmiechnął się do rywala. W kolejnych zawodach Huebner przegrał w ćwierćfinale z Holendrem Janem Timmanem 2,5:4,5.

W latach 1965-2002 wystąpił 251 razy w reprezentacji RFN, a później Niemiec, odniósł 106 zwycięstw, 126 razy zremisował i Przegrał tylko 19 partii. Uhonorowany był najwyższymi odznaczeniami państwowymi i związkowymi.

AA, PAP