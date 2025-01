Kolejne wzmocnienie Radomiaka

24-letni środkowy obrońca jest drugim zawodnikiem pozyskanym przez Radomiaka w tym oknie transferowym. We wtorek podano informację o zatrudnieniu litewskiego pomocnika Pauliusa Golubickasa z Żalgirisu Wilno. Mierzący 185 centymetrów Kameruńczyk ostatnio także grał na Litwie, w Hegelmannie Kowno, z którym wywalczył tytuł wicemistrzowski.

Kingue jest wychowankiem rodzimego Nkufo Academy Sports. Jako 18-latek trafił do estońskiej drużyny Tallinna Kalev. Potem wyjechał do USA i występował w zespołach Bethlehem Steel oraz Philadelphia Union II w rozgrywkach USL Championship. Następnie wrócił do Europy i reprezentował barwy czeskiego FK Pribram z Czech i maltańskiego Mosta FC z Malty. Ostatnie półtora roku spędził w FC Hegelmann, gdzie był kluczowym zawodnikiem.

Z radomskiego zespołu odeszło do tej pory dwóch piłkarzy – Joao Peglow został sprzedany do DC United, a z Luizao rozwiązano kontrakt za porozumieniem stron. Brazylijczyk wrócił do swojej ojczyzny i został zawodnikiem Atletico Clube Goianiense. Z Radomiakiem rozstał się także trener Bruno Baltazar, który skorzystał z oferty francuskiego drugoligowego SM Caen. Nazwiska następcy do tej pory nie ogłoszono.

Radomiak po pierwszej rundzie zajmuje 12. miejsce w ekstraklasie z dorobkiem 20 punktów. W pierwszym ligowym meczu zmierzy się 2 lutego w Białymstoku z broniącą tytułu Jagiellonią.

PAP