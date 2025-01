Burza w skokach narciarskich! "Zdradzono nas", "Niech ktoś zbada jego zdrowie psychiczne"

Pertile spotkał się z mediami przy okazji ostatniego konkursu Turnieju Czterech Skoczni. Włoch podzielił się z dziennikarzami pomysłami Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) oraz działaczy odpowiadających za Puchar Świata. Od sezonu 2026/2027 ma dojść do ujednolicenia lokalizacji zawodów dla kobiet i mężczyzn. Zdaniem Sandro Pertile, wpłynie to na zwiększenie prestiżu kobiecych skoków. Włoski działacz podkreślił również, że chciałby, żeby w niezbyt odległej przyszłości zawody Pucharu Świata wróciły do Rosji.

Wypowiedzi dyrektora Pucharu Świata w skokach narciarskich wywołały w środowisku prawdziwą burzę! Wszystko dlatego, że ujednolicenie zmagań kobiet i mężczyzn będzie się wiązało między innymi z wykluczeniem z Pucharu Świata kobiet wielu konkursów na średnich skoczniach. Arno Arthofer, dyrektor sportowy Karynckiego Związku Narciarskiego, nie gryzł się w język i zaapelował o... sprawdzenie stanu zdrowia psychicznego Pertile!

- FIS nas oszukał i zdradził! Obietnice Międzynarodowej Federacji Narciarskiej miały być długoterminowe. Austriacki Związek Narciarski, przy wsparciu rządu i lokalnych Zwiazków, zainwestował od 2,5 do 3,5 miliona euro w zmodernizowanie średnich skoczni. Wykluczenie tych obiektów z Pucharu Świata sprawi, że skoki narciarskie w Karyntii praktycznie przestaną istnieć, a z dyscypliny odpłynie wiele talentów. A jeśli chodzi o jego wypowiedzi o Rosji, to jest to niewiarygodne! Ktoś powinien zbadać stan jego zdrowia psychicznego - grzmiał Arthofer w rozmowie z austriackim dziennikiem "Kronen Zeitung".

Póki co władze FIS i Pucharu Świata nie zamierzają wycofywać się ze swoich planów. Sezon 2025/2026 ma być okresem przejściowym, w którym odbędzie się kilka konkursów we wspólnych lokalizacjach dla kobiet i mężczyzn, a pełne połączenie obu kalendarzy ma wejść w życie już w sezonie 2026/2027.