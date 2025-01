Bartosz Bednorz wraca do wysokiej formy! Świetny występ na Podpromiu (WIDEO)

"Złamany palec" – tak brzmiała krótka wiadomość, którą 15 grudnia przekazał kibicom w mediach społecznościowych Bartosz Bednorz. Uraz, którego doznał w ligowym meczu z PSG Stalą Nysa, wykluczył go na kilka tygodni z gry. Przyjmujący Asseco Resovii w spotkaniu z Bogdanką LUK Lublin pokazał, że wraca już do wysokiej formy.

Zobacz także: Mecze reprezentacji Polski siatkarzy w 2025 roku. Kiedy grają Polacy?

– To był dla mnie ciężki okres. Nie jest łatwo patrzeć na wszystko z boku. Palec powoli zaczął się zrastać i cieszę się, że tak to się potoczyło. Nie mogłem dłużej czekać. Zakleiłem i wyszedłem. Cały czas dbałem o to, by nie stracić formy i cieszę się, że udało się ją utrzymać – powiedział po meczu Bartosz Bednorz w rozmowie z Adrianem Brzozowskim.

Spotkanie z ekipą z Lublina siatkarze Asseco Resovii wygrali 3:2. Spora w tym zasługa Bednorza, który odebrał statuetkę MVP. W całym meczu zdobył aż 27 punktów (18/32 = 56% skuteczności w ataku + 4 asy + 5 bloków; 48% pozytywnego przyjęcia).

– Jestem ogromnie dumny z postawy tego zespołu, bo ja byłem głodny gry, ale widać, że chłopaki też byli głodni takiej fajnej atmosfery. Trochę jej ostatnio brakowało, ale cieszę się, że wróciła i dziś mieliśmy pełną halę... Mam nadzieję, że będzie to impuls i nasza gra będzie wyglądała lepiej – dodał przyjmujący Asseco Resovii.

Jak Bartosz Bednorz zagrał w meczu z Bogdanką LUK Lublin? Najlepsze akcje w materiale wideo: