Co z meczem Świątek? Jest już oficjalna decyzja. Kibice w Polsce muszą to zaakceptować

Organizatorzy Australian Open poinformowali już oficjalne, że mecz Igi Świątek z Kateriną Siniakovą w ramach pierwszej rundy tego wielkoszlemowego turnieju rozpocznie się jako drugi w kolejności podczas poniedziałkowej sesji. A to oznacza, że Polka najwcześniej rozpocznie zmagania o 3:30 czasu polskiego. Kibice w naszym kraju muszą pogodzić się zatem z nieprzespaną nocą.

Świątek, która najdalej w Australian Open dotarła do półfinału w 2022 roku, zmierzy się na inaugurację zmagań z Siniakovą, z którą jeszcze nie miała okazji rywalizować. Polka ostatnio wystąpiła w barwach naszej reprezentacji w United Cup. Biało-Czerwonym udało się dotrzeć do finału, w którym wiceliderka rankingu WTA uległa Coco Gauff.

Przed Świątek pierwszy wielkoszlemowy turniej w 2025 roku. Tradycyjnie będzie to styczniowy Australian Open. Polka zadebiutuje w zmaganiach tej rangi pod wodzą nowego trenera Wima Fissette'a. Belg świętował już triumf w tych rozgrywkach jako szkoleniowiec Kim Clijsters oraz Naomi Osaka.

Mecz Świątek z Siniakovą odbędzie się w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego. Jego początek został zaplanowany najwcześniej o godz. 3:30. To z pewnością duże wyzwanie dla polskich kibiców, którzy będą chcieli śledzić zmagania Polki na żywo. Ot, taki urok turniejów na drugiej półkuli.

Wiadomo także, kiedy na korcie powinny pojawić się dwie pozostałe polskie tenisistki. Niewykluczone, że pojedynek Magdaleny Fręch z Poliną Kudermietową będzie toczyć się równolegle do meczu Świątek, ponieważ został zaplanowany jako drugi od godz. 1:00 czasu polskiego. Najwcześniej, bo właśnie o godz. 1:00 kibicom powinna zaprezentować się Magda Linette, która zmierzy się z Moyuką Ichijimą. Przypomnimy, że Linette w 2023 roku potrafiła dotrzeć do półfinału Australian Open. Z kolei Fręch w ubiegłym roku awansowała do czwartej rundy.

Polsat Sport