Gruziński piłkarz Napoli Chwicza Kwaracchelia chce jak najszybciej opuścić klub - poinformował na konferencji prasowej trener lidera włoskiej Serie A Antonio Conte. Według doniesień medialnych 23-letni napastnik może przenieść się do Liverpoolu lub Paris Saint-Germain.

"Kwaracchelia poprosił o zgodę na odejście z klubu. Rozmawiałem z nim i potwierdził, że chce nas opuścić jak najszybciej. Nigdy nie chciałbym, żeby Kwara czuł się, jakbym chciał go przywiązać łańcuchem do tej drużyny. W jutrzejszym meczu z Veroną nie zagra, a potem zobaczymy, co będzie dalej" - powiedział Conte.

Kwaracchelia dołączył do Napoli w 2022 roku i szybko zrobił furorę, przyczyniając się do wywalczenia pierwszego po ponad 30-letniej przerwie tytułu mistrzowskiego. Za swoje umiejętności techniczne i błyskotliwe rajdy skrzydłami dorobił się przezwiska "Kwaradona", czyli rzadkiego w świecie piłki nożnej porównania do innego byłego mistrza Włoch z Napoli - Argentyńczyka Diego Maradony.

Napoli ma 44 punkty po 19 meczach, a drugie miejsce zajmuje grająca od godziny 15. z Udinese Atalanta Bergamo - 41 pkt w 18 spotkaniach.

BS, PAP