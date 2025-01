Odważne słowa gwiazdora Resovii. "Nie sądzę, żeby byli w stanie z nami wygrać"

To właśnie z tymi rywalami Resovia zmierzy się w najbliższych dniach. Najpierw czeka ją konfrontacja w Pucharze CEV, a następnie kolejna potyczka w PlusLidze. W obu przypadkach rzeszowianie będą zdecydowanymi faworytami. Dotychczas wielokrotnie nie potrafili sprostać tej roli.

- Zawsze jest nieco trudniej grać takie mecze, w których na papierze jest się faworytem i trzeba je wygrać. Już wiele z nich jednak rozegraliśmy i dobrze sobie radziliśmy. Na pewno musimy być od początku do końca spotkania odpowiednio skoncentrowani i grać tak jak z Bogdanką. Jeśli będziemy grać na dobrym poziomie, to nie sądzę, żeby Pafiakos Pafos czy GKS Katowice były w stanie z nami wygrać. Wiemy też jednak jak takie zespoły jak Barkom Każany czy GKS potrafią ambitnie walczyć, żeby się utrzymać w lidze. Na pewno grając z nimi, nie ma się co nastawiać na łatwe spotkania. Najważniejsze jednak, żeby się skupić i przypilnować tego co się będzie działo po naszej stronie boiska - mówi Ropret w wywiadzie dla oficjalnej strony PlusLigi.

Niewykluczone, że Resovia wreszcie zacznie prezentować się na miarę oczekiwań swoich kibiców. Dotychczas czwarta siła poprzedniego sezonu PlusLigi oraz triumfatorzy Pucharu CEV często zawodzili w decydujących momentach. Tym razem przeciwko mocnej Bogdance utrzymali nerwy na wodzy.

- Bardzo potrzebowaliśmy takiego zwycięstwa, z mocnym rywalem i po twardej walce. Już w kilku wcześniejszych meczach pokazywaliśmy długimi fragmentami, że potrafimy dobrze grać również z czołowymi zespołami w PlusLidze, ale zawsze czegoś brakowało do zwycięstwa. Teraz w końcu wygraliśmy tego decydującego, piątego seta i mam nadzieję, że to nas uskrzydli. Najważniejsze, żeby do końca sezonu omijały nas już problemy zdrowotne. Jeśli będziemy mieli zdrowie, to wszystko jest z naszej strony możliwe - zaznacza rozgrywający ekipy ze stolicy Podkarpacia.

Resovia po dwudziestu meczach PlusLigi może pochwalić się bilansem dziewięciu zwycięstw i jedenastu porażek. Rzeszowianie wygrywając z Bogdanką, przerwali passę trzech porażek z rzędu, ale wciąż nie mogą być pewni udziału w fazie play-off.

Polsat Sport