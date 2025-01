To koniec. Lider reprezentacji Danii i AC Milan zakończył karierę

"To jest właściwy moment, aby zakończyć ten rozdział" - powiedział Kjaer na antenie telewizji TV2. Jak dodał, miał możliwość podpisania umowy z klubami z pięciu najmocniejszych lig, ale nie był zadowolony z roli, jaką mu oferowano.

Duńczyk rozpoczął seniorską karierę w 2007 roku w FC Midtjylland, a w kolejnych latach bronił barw Palermo, VfL Wolfsburg, Romy, Lille, Fenerbahce Stambuł, Sevilli, Atalanty Bergamo i AC Milan. W drużynie narodowej zadebiutował w 2009 roku i rozegrał w niej 132 spotkania - w tym trzy przeciwko Polsce - i strzelił pięć goli.

Wziął udział w sześciu turniejach finałowych, w tym w pamiętnych dla Danii mistrzostwach Europy w 2021 roku, kiedy reprezentacja tego kraju dotarła do półfinału. W pierwszym spotkaniu tej imprezy, z Finlandią, atak serca miał jego kolega z drużyny Christian Eriksen, a Kjaer był pierwszym, który udzielił mu pomocy. On i sztab medyczny otrzymali później za to specjalną nagrodę prezydenta Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA).

