Hubert Hurkacz kontra Miomir Kecmanovic to spotkanie drugiej rundy turnieju Australian Open. Relacja live i wynik na żywo meczu Hubert Hurkacz - Miomir Kecmanovic na Polsatsport.pl.

Awans do drugiego etapu zmagań w Melbourne Polak zapewnił sobie za sprawą wygranej nad Tallonem Griekspoorem. Tenisista z Wrocławia pokonał Holendra w trzech setach. Przypomnijmy, że swój najdalej w karierze w Australian Open Hurkacz doszedł w poprzedniej edycji. Wówczas zakończył rywalizację na ćwierćfinale.

Przeciwnik 27-latka to Kecmanovic. 51. zawodnik rankingu ATP w pierwszej rundzie stoczył zacięty bój z innym Serbem - Dusanem Lajoviciem. Spotkanie trwało pięć setów (łącznie trzy godziny i 31 minut) i ostatecznie lepszy w nim okazał się Kecmanovic. Najlepszym osiągnięciem gracza z Bałkanów w AO było dotarcie do czwartej rundy. Miało to miejsce w edycjach 2022 i 2024.

Wcześniej Polak i Serb w turnieju rangi ATP mierzyli się ze sobą tylko raz. W 2023 roku w Kanadzie lepszy okazał się Hurkacz.

