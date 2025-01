Polka bez większych problemów przebrnęła przez pierwszą rundę wielkoszlemowego turnieju na kortach w Melbourne. Wiceliderka rankingu WTA w dwóch setach uporała się z Kateriną Siniakovą. Przypomnijmy, że Świątek walczy o najlepszy wynik w historii swoich startów w AO. Jak dotąd jest to półfinał, do którego dotarła w 2022 roku.

Rywalka raszynianki to Sramkova, czyli aktualnie 49. zawodniczka światowego rankingu. W pierwszej rundzie Słowaczka w trzech setach pokonała Katie Volynets z USA. Co ciekawe, tegoroczny Australian Open już jest najlepszym w karierze 28-latki. Do tej pory tylko raz awansowała do głównej drabiniki (w 2017 roku) i od razu odpadła w pierwszej rundzie.

Warto wspomnieć, że to pierwsza potyczka obu tenisistek. Do tej pory obie panie ani razu nie grały ze sobą w turniejach rangi WTA.

Relacja live i wynik na żywo meczu Iga Świątek - Rebecca Sramkova na Polsatsport.pl.