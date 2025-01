Grał w reprezentacji Niemiec. Teraz podpisał kontrakt z Jagiellonią

Umowa będzie obowiązywać przez 2,5 roku, z opcją przedłużenia o kolejnych 12 miesięcy - poinformowała Jagiellonia.

Leon Flach ma podwójne obywatelstwo - niemieckie i amerykańskie; na koncie grę w młodzieżowych reprezentacjach Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Przygodę z piłką nożną zaczynał w Niemczech, tam w seniorskiej piłce zadebiutował w 2. Bundeslidze w zespole St. Pauli. Od sezonu 2020/21 grał już w USA jako piłkarz Philadelphii Union. Jego bilans, to 145 spotkań, z tego 116 w Major Soccer League. Strzelił trzy gole i miał siedem asyst.

Nowy pomocnik Jagiellonii dołączył już do zespołu, który od soboty jest na zgrupowaniu w Turcji.

"Słyszałem już w przeszłości o klubie, oglądałem mecze Ligi Konferencji. Fakt bycia obiektem zainteresowania ze strony mistrzów Polski jest bardzo nobilitujący. Po tym, gdy dowiedziałem się o tym zainteresowaniu zacząłem wyszukiwać różne rzeczy, oglądać spotkania, podziwiać atmosferę na stadionie. Wszystkie te rzeczy miały dla mnie bardzo duże znaczenie przy decyzji i przekonały mnie do podpisania kontraktu" - powiedział, cytowany przez klubowe media Jagiellonii.

"Lubię grać najwięcej jak to możliwe. Nadchodzący okres z pewnością będzie trudny, ale z drugiej strony będzie też ciekawy, ponieważ czeka nas sporo meczów. To stwarza wiele okazji do rozwoju. Cieszę się na rozegranie tych spotkań z dobrymi rywalami" - dodał.

Leon Flach to pierwszy zawodnik, który przychodzi do Jagiellonii w zimowej przerwie. Białostoczanie potrzebowali środkowego pomocnika, który byłby gotowy do gry niemal od razu, bo z klubu odeszli dwaj piłkarze grający na tej pozycji - Nene i Nguiamba. O miejsce w składzie 23-letni Amerykanin będzie rywalizował przede wszystkim z kapitanem zespołu Tarasem Romanczukiem i Jarosławem Kubickim.

KN, PAP