LM siatkarzy: Greenyard Maaseik – PGE Projekt Warszawa. Transmisja TV i stream online

Siatkarze PGE Projektu Warszawa są niepokonani w grupie A Ligi Mistrzów, a w piątej serii spotkań zmierzą się z drużyną Greenyard Maaseik. Kiedy gra Projekt? Jak poradzi sobie w Belgii? Gdzie można obejrzeć to spotkanie? Transmisja meczu Greenyard Maaseik – PGE Projekt Warszawa w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.

W pierwszym spotkaniu obu zespołów w tej edycji Ligi Mistrzów, w pierwszej kolejce PGE Projekt Warszawa pewnie pokonał na własnym terenie Greenyard Maaseik 3:0. W kolejnych meczach drużyna z Belgii przegrała 0:3 oraz 1:3 z Berlin Recycling Volleys i pokonała na wyjeździe ACH Volley Lublana 3:2. Po czterech kolejkach zajmuje trzecie miejsce w tabeli.

Zobacz także: Nowe siatkarskie nazwisko puka do czołówki? "TOP 3 polskich libero"

Zdecydowanym liderem grupy A jest drużyna z Warszawy. Po ograniu Belgów na inaugurację, w kolejnych meczach siatkarze Projektu pokonali ACH Volley Lublana (3:1 na wyjeździe i 3:0 u siebie) oraz Berlin Recycling Volleys (3:0 na Torwarze). Jak poradzą sobie w Belgii?

W fazie grupowej Ligi Mistrzów siatkarzy wystartowało dwadzieścia klubów, które podzielono na pięć grup po cztery drużyny w każdej. Wśród nich są trzy polskie ekipy – PGE Projekt Warszawa (grupa A), Aluron CMC Warta Zawiercie (grupa C) oraz Jastrzębski Węgiel (grupa E). Zwycięzcy grup uzyskają bezpośredni awans do ćwierćfinałów. Ekipy, które zajmą drugie lokaty oraz najlepsza drużyna z trzeciego miejsca rywalizować będzie w rundzie play-off o awans do 1/4 finału.

Transmisja meczu Greenyard Maaseik – PGE Projekt Warszawa w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go w środę 15 stycznia o godzinie 20.15.