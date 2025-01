Świątek rozpoczęła pierwszy turniej Wielkiego Szlema w 2025 roku od zwycięstwa z Kateriną Siniakovą 6:3, 6:4. Po triumfie nad Czeszką wiceliderka światowego rankingu zmierzyła się z Rebbecą Sramkovą ze Słowacji, którą pokonała jeszcze pewniej - 6:0, 6:2.

W trzeciej rundzie poprzeczka powinna być zawieszona znacznie wyżej, ponieważ rywalką Świątek będzie Raducanu. Brytyjka o rumuńskich korzeniach to utytułowana zawodniczka. W 2021 roku potrafiła wygrać US Open, natomiast w Australian Open już osiągnęła swój życiowy sukces, docierając do trzeciej rundy. Z kolei Świątek najdalej na kortach w Melbourne dotarła do półfinału w 2022 roku.

Obie tenisistki miały okazję ze sobą rywalizować czterokrotnie. Do pierwszego starcia doszło na juniorskim Wimbledonie w 2018 roku, a kolejne odbyły się w latach 2022-2024 - już na niwie seniorskiej. Za każdym razem Polka zwyciężała Brytyjkę bez straty seta.

Kiedy mecz Świątek - Raducanu? O której godzinie?

Mecz Igi Świątek z Emmą Raducanu został zaplanowany w nocy z piątku na sobotę czasu polskiego. Organizatorzy nie potwierdzili jeszcze godziny rozpoczęcia pojedynku. Gdy tylko to zrobią, natychmiast zaktualizujemy powyższy tekst.

