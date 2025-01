Świetne informacje dla Świątek. Chodzi o ranking WTA. Stało się!

Druga połowa poprzedniego sezonu zdecydowanie należała do Sabalenki, która wykorzystała słabszą formę Świątek, a następnie jej przerwę w karierze i została nową liderką rankingu WTA. Mamy już jednak 2025 rok, co oznacza nowy cykl i odejmowanie punktów, które zostały zdobyte w ubiegłorocznych zmaganiach.

Sabalenka w zeszłym sezonie wygrała Australian Open, co sprawia, że ma najwięcej punktów do stracenia. Z kolei Świątek, która wówczas dotarła do trzeciej rundy, ma natomiast bardzo wiele do zyskania, co z resztą widać w wirtualnym rankingu WTA. Jest liderką i wyprzedza Białorusinkę o 334 punkty.

W przypadku zwycięstwa w Australian Open nasza tenisistka będzie mieć na koncie 9990 punktów. Dla porównania Sabalenka w razie wygranej uzyska 9656 "oczek". Oczywiście taki scenariusz pozwoliłby jej utrzymać pierwsze miejsce w rankingu. Każdy inny wynik niż triumf Białorusinki sprawi, że Świątek będzie mieć szanse na odzyskanie miana pierwszej "rakiety" świata. Obecnie raszynianka posiada 8120 punktów. Dorobek Sabalenki to 7786 punktów.

Jeże Sabalenka odpadnie np. w półfinale, wówczas "wystarczy", że Świątek również zamelduje się na tym samym etapie, aby ponownie zostać liderką rankingu WTA. Taki sam scenariusz wydarzy się, gdy obie tenisistki odpadłyby w czwartej rundzie lub ćwierćfinale. Bezpośredni pojedynek w finale sprawi, że o pozycji liderki rankingu zadecyduje wygrana.

Pewne już jest, że po Australian Open liderką na pewno nie będzie Coco Gauff, która musiała liczyć na odpadnięcie Świątek już w drugiej rundzie. Amerykanka po zakończeniu tego turnieju może mieć maksymalnie 8108 punktów, czyli wciąż mniej niż Polka posiada obecnie. Gauff wciąż jednak może liczyć na wyprzedzenie Sabalenki. Warunek? Jej wygrana w całych zmaganiach i odpadnięcie Białorusinki w ćwierćfinale lub wcześniej.

