Kolejne złoto dla Polski na Uniwersjadzie! Znowu to zrobiła!

To drugie złoto Marcisz wywalczone w stolicy Piemontu, zaledwie dwa dni po tym, jak zajęła pierwsze miejsce w biegu na 10 kilometrów stylem dowolnym. Wówczas Polka o dwie sekundy wyprzedziła Marię Eugenię Baccardi, a w czołowej dziesiątce klasyfikacji uplasowały się jeszcze dwie inne zawodniczki znad Wisły.

Wystarczyło zaledwie 48 godzin, aby Marcisz cieszyła się z kolejnego krążka najcenniejszego kruszcu. W piątkowe wczesne popołudnie pojawiła się informacja o drugim sukcesie Polki - w sprincie techniką klasyczną, mijając linię mety z czasem 3:35:06 i wyprzedzając o 36 sekund Kaidy Kaasiku z Estonii. Podium uzupełniła Anni Lindroos z Finlandii.

Warto podkreślić, że to już 31. edycja zimowych zmagań na Uniwersjadzie, które zostały zainaugurowane w 1960 roku. Impreza odbywa się co dwa lata. Polskę reprezentuje 82 sportowców. Wśród uczestników znajdują się również osoby niepełnosprawne. To pierwszy taki przypadek w historii Uniwersjad.

Polsat Sport