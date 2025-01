Ole Gunnar Solskjaer powraca! Poprowadzi znany klub

Norweg zabierze do Turcji byłego trenera Molde FK Erlinga Moe jako swojego asystenta. Według norweskich mediów, kontrakt został podpisany do czerwca 2026 roku. Jest to pierwsza praca Solskjaera od zwolnienia z Manchesteru United w listopadzie 2021 roku.

51-letni Norweg zaczynał swoją karierę w klubie Clausenengen w Kristiansund, skąd w 1994 roku przeszedł do Molde FK, a po półtora roku do Manchesteru United, w którym grał do 2007 roku, strzelając w 366 meczach 126 bramek.

Od grudnia 2018 do listopada 2021 roku był menedżerem angielskiego klubu. W reprezentacji Norwegii w latach 1996-2007 rozegrał 67 spotkań, strzelając 23 bramki.

