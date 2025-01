Fatalne wieści dla Barcelony! A może być jeszcze gorzej. Trwa wyścig z czasem

Prace remontowe na Camp Nou rozpoczęły się dwa lata temu i pierwotnie zakładano, że potrwają do końca 2024 roku. Tak się jednak nie stało i klub ze stolicy Katalonii już w listopadzie poinformował o przeciągnięciu terminu na luty. Jak się okazuje, również wtedy nie ma szans, aby podopieczni Hansiego Flicka wrócili do domu.

Nowy termin zakłada kontynuację remontu co najmniej do końca kwietnia. Dla Barcelony to absolutny deadline, ponieważ już 29 i 30 kwietnia zostaną rozegrane pierwsze mecze półfinałowe w Lidze Mistrzów. Jeżeli zatem "Blaugranie" udałoby się dostać do tej fazy rozgrywek, pojawi się duży problem. Jaki? Barcelona, zakładając, że grałaby rewanż 6 lub 7 maja, nie miałaby domowego stadionu! A to dlatego, że klub do maja musi wyprowadzić się z obiektu na którym obecnie rozgrywa mecze. Mowa o stadionie olimpijskim, który w tym okresie jest zarezerwowany na inne imprezy, ponieważ zakładano, że do tego czasu FC Barcelona zdąży wrócić na Camp Nou.

Jak się okazuje, to nie jest takie oczywiste. Być może ekipa Flicka w ostateczności będzie zmuszona zagrać gościnnie na obiekcie swojego lokalnego rywala - Espanyolu lub w najgorszym wypadku wynieść się z miasta. Sęk w tym, że klub musi znacznie wcześniej zgłosić swój domowy stadion do UEFA. Przepisy europejskiej centrali piłkarskiej są tutaj stanowcze. Drużyna po zgłoszeniu takiego obiektu nie może już grać na jakimkolwiek innym.

Jeżeli Barcelona skończy fazę ligową Ligi Mistrzów w pierwszej ósemce, wówczas będzie zmuszona zgłosić stadion przed losowaniem 1/8 finału, które odbędzie się 21 lutego. W przypadku gry w barażach, takowe zgłoszenie musi nastąpić do 31 stycznia. A to zdecydowanie za wcześnie, aby określić, czy uda się wrócić na Camp Nou już w kwietniu, co stanowiłoby spory ból głowy dla działaczy klubu.

