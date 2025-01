Gorączka sobotniej siatkówki! Sprawdź plan transmisji

Sobota 18 stycznia to kolejny dzień obfitujący w wiele siatkarskich wrażeń. Oczywiście wszystko na sportowych antenach Polsatu! Mowa o trzech meczach PlusLigi, a dla sympatyków żeńskiej siatkówki mamy w ofercie szlagierową konfrontację we Włoszech z udziałem Joanny Wołosz i Martyny Łukasik. Sprawdź plan transmisji.

Na krajowym podwórku zaczynamy od mocnego uderzenia, czyli rywalizacji Steam Hemarpol Norwida Częstochowa z Aluron CMC Wartą Zawiercie. Ekipa spod Jasnej Góry to rewelacja sezonu, potrafiąca niweczyć mocarne plany faworytów. Aczkolwiek należy podkreślić, że "Jurajscy Rycerze" jako jedyni z czołówki potrafili odeprzeć urok siatkarzy ze "Świętego Miasta", wygrywając u siebie bez straty seta.

Częstochowianie, którzy na rozkładzie mają Jastrzębski Węgiel, PGE Projekt Warszawa, Bogdankę LUK Lublin, ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle, Asseco Resovię Rzeszów i PGE GiEK Skrę Bełchatów, chcą zdobyć ostatni skalp. Łatwo nie będzie, bo Warta jest na fali wznoszącej i może pochwalić się passą czterech zwycięstw z rzędu w PlusLidze oraz dwóch w Lidze Mistrzów. Podopieczni Michała Winiarskiego są wiceliderem rozgrywek. Norwid jest szósty.

Późnym popołudniem zostaniemy w województwie śląskim i przeniesiemy się do jego stolicy. GKS Katowice podejmie Asseco Resovię Rzeszów. Zdecydowanymi faworytami są goście, którzy wciąż nie mogą być pewni udziału w fazie play-off. Po serii trzech porażek siatkarze z Podkarpacia pokonali przed tygodniem Bogdankę LUK Lublin 3:2. Co ciekawe, GKS również przerwał passę trzech niepowodzeń i zwyciężył na wyjeździe Barkom Każany Lwów 3:0. Sytuacja katowiczan w tabeli jest jednak tragiczna, czego dowodem ostatnia lokata i aż dziewięć punktów straty do bezpiecznej pozycji.

Na koniec sobotnich zmagań w PlusLidze przeniesiemy się na drugi koniec Polski - do Gdańska, gdzie Trefl zmierzy się z Nowak-Mosty MKS-em Będzin. Trefl przegrał dwa ostatnie spotkania i wielce prawdopodobne, że skończy rozgrywki w środkowej strefie tabeli. Z kolei MKS śrubuje niechlubną passę dziesięciu porażek z rzędu. Będzinianie na triumf czekają już od 7 listopada, przez co są w strefie spadkowej ze stratą sześciu "oczek" do będącej tuż nad nią PGS Stalą Nysa.

Fani żeńskiej siatkówki też nie będą rozczarowani tego dnia. Otóż czeka nas absolutny mecz na szczycie we włoskiej Serie A1 z udziałem wicelidera Savino Del Bene Scandicci oraz Imoco Volley Conegliano, w barwach którego występują Joanna Wołosz i Martyna Łukasik. Miejscowe są niepokonane od 15 grudnia, natomiast przyjezdne są nieomylne od początku tego sezonu!

Plan transmisji sobotnich meczów siatkarskich:

Steam Hemarpol Norwid Częstochowa - Aluron CMC Warta Zawiercie godz. 14:45 (Polsat Sport 1, Polsat Box Go)

GKS Katowice - Asseco Resovia Rzeszów godz. 17:30 (Polsat Sport 1, Polsat Box Go)

Savino Del Bene Scandicci - Imoco Volley Conegliano godz. 18:00 (Polsat Sport 2, Polsat Box Go)

Trefl Gdańsk - Nowak-Mosty MKS Będzin godz. 20:30 (Polsat Sport 1, Polsat Box Go)

Polsat Sport