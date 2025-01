Siatkarski gwiazdor potwierdza! Ma zagrać na mistrzostwach świata

Ta informacja może cieszyć nie tyle Francuzów, co także każdego siatkarskiego kibica. Wspomniany Jenia Grebennikov, jeden z najlepszych zawodników na swojej pozycji na świecie, oświadczył, że zamierza wystąpić na mistrzostwach świata na Filipinach, które rozpoczną się w połowie września tego roku - czytamy w "L'Equipe".

Dwukrotny, złoty mistrz olimpijski z reprezentacją Francji w ostatnim czasie przedłużył również kontrakt z Zenitem Sankt Petersburg, w którym występuje od 2021 roku. Z pewnością, decyzja o pozostaniu w rosyjskim zespole może bulwersować, a to za sprawą nieustannie prowadzonej wojny w Ukrainie. Choć siatkarz miał inne propozycje, zarówno z Francji i Włoch, ten zdecydował się nie zmieniać barw klubowych.

- Długo się wahałem, ponieważ oferty były poważne. Nie chodziło o aspekt finansowy, ale sportowy. Gram po to, by wygrywać. Opuszczenie Rosji bez wygrania czegokolwiek, gdy zdobyłem trofea we wszystkich krajach, w których grałem, niepokoi mnie. Rozumiem, że moja decyzja jest niepokojąca, ale jestem tutaj, aby grać w siatkówkę na wysokim poziomie. Nie zajmuję się polityką. Jestem tu dla sportu, tyle - tłumaczył w następujący sposób swoją decyzję o pozostaniu w Rosji.

Zenit ma aktualnie na koncie 11 zwycięstw z rzędu. Drużyna z Sankt Petersburga zajmuje obecnie drugie miejsce w Superlidze za Kazaniem.

Szymon Stępień, Polsat Sport