Zdobył drugie złoto! Nie miał sobie równych

Tegoroczna Zimowa Uniwersjada, która odbywa się w Turynie, jest bardzo udana dla reprezentantów Polski. Biało-Czerwoni każdego dnia międzynarodowej imprezy osiągają kolejne sukcesy, dzięki czemu obecnie plasują się w czołówce klasyfikacji medalowej. Kolejny krążek do stale rosnącej kolekcji dołożył Michał Gołaś.

Polak w sobotnie przedpołudnie wygrał rywalizację w slalomie gigancie w paranarciarstwie alpejskim dla osób z zaburzeniem wzroku. Reprezentant Polski osiągnął czas 2:13.64. Zaraz za nim uplasował się Niemiec Alexander Rauen, który przekroczył metę z czasem 2:23.62.

Należy zaznaczyć, że jest to już drugi medal zdobyty przez Gołasia podczas tej edycji Uniwersjady. W czwartek 14 stycznia sięgnął po złoty "krążek" w paranarciarstwie alpejskim w supergigancie osób z zaburzeniem wzroku.

Warto podkreślić, że to już 31. edycja zimowych zmagań na Uniwersjadzie, które zostały zainaugurowane w 1960 roku. Impreza odbywa się co dwa lata. Polskę reprezentuje 82 sportowców. Wśród uczestników znajdują się również osoby niepełnosprawne. To pierwszy taki przypadek w historii Uniwersjad.