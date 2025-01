Gol i błąd przy trafieniu rywali. Słodko-gorzki występ Polaka w Premier League

Ostatni w tabeli "Święci" byli skazywani na porażkę w rywalizacji z trzecim w Premier League zespołem Forest i do przerwy te przewidywania całkowicie się potwierdzały.

ZOBACZ TAKŻE: Gwiazdor podpisał nowy kontrakt z gigantem! Ma obowiązywać... aż 10 lat

Gospodarze prowadzili 3:0, a gole strzelili kolejno: Elliot Anderson w 11. minucie, Callum Hudson-Odoi w 28. oraz tuż przed przerwą Nowozelandczyk Chris Wood, dla którego było to już czternaste ligowe trafienie w obecnym sezonie.

Defensywa gości grała w tej części meczu bardzo słabo. Nie popisał się również Bednarek, zwłaszcza przy golu na 0:2, kiedy chwilę wcześniej źle przyjął piłkę i ją stracił.

W 60. minucie piłkarze Southampton dość niespodziewanie zdobyli jednak bramkę, na dodatek efektowną, choć padła w dość przypadkowych okolicznościach. Została zapisana na konto Bednarka.

Po strzale Francuza Lesleya Ugochukwu piłka odbiła się od polskiego obrońcy, który wykonał ruch stopą. W efekcie futbolówka przeleciała nad bramkarzem Matzem Selsem i wpadła pod poprzeczkę.

"Po godzinie gry Southampton zdobył bramkę znikąd (...)" - napisała agencja Reuters.

To zachęciło gości do odważniejszych ataków. W doliczonym czasie gry Nigeryjczyk Ebere Onuachu strzelił na 2:3, ale ostatecznie "Święci" nie zdołali doprowadzić do remisu i wciąż zamykają tabelę z dorobkiem zaledwie sześciu punktów.

Natomiast Nottingham jest trzeci i ma 44 pkt, podobnie jak wicelider Arsenal Londyn. Obie drużyny tracą sześć punktów do Liverpoolu.

Dopiero trzynasty w tabeli jest Manchester United (26). W niedzielę "Czerwone Diabły" przegrały u siebie z dziewiątym Brightonem 1:3. W kadrze gości zabrakło pomocnika reprezentacji Polski Jakuba Modera, który - według medialnych doniesień - zmieni wkrótce klub i prawdopodobnie wzmocni Feyenoord Rotterdam.

Premier League - 22. kolejka

Nottingham Forest - Southampton FC 3:2 (3:0)

Bramki: Elliot Anderson 11, Callum Hudson-Odoi 28, Chris Wood 41 - Jan Bednarek 60, Paul Onuachu 90+1

Nottingham: Matz Sels - Ola Aina, Nikola Milenković, Murillo, Neco Williams - Nicolas Dominguez (Ryan Yates 83), Elliot Anderson - Anthony Elanga (Morato 73), Morgan Gibbs-White (Ramon Sosa 83), Callum Hudson-Odoi (Jota Silva 38) - Chris Wood (Taiwo Awoniyi 83)

Southampton: Aaron Ramsdale - James Bree (William Smallbone 86), Jan Bednarek, Taylor Harwood-Bellis - Yukinari Sugawara (Ryan Manning 58), Flynn Downes (Lesley Ugochukwu 46), Mateus Fernandes, Joe Aribo, Kyle Walker-Peters - Cameron Archer (Kamaldeen Sulemana 58), Adam Armstrong (Paul Onuachu 58)

Żółte kartki: Flynn Downes, Kyle Walker-Peters, Joe Aribo, Lesley Ugochukwu (wszyscy Southampton)

Sędziował: Anthony Taylor (Manchester).

RI, PAP