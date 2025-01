Klamka zapadła! Znamy skład reprezentacji Polski na mecz z Gruzją w Pucharze Davisa

Liderem drużyny będzie Majchrzak, który w najbliższy poniedziałek powinien awansować ze 122. miejsca w rankingu ATP w okolice 116. pozycji. W styczniu Kamil przeszedł zwycięsko trzy rundy eliminacji do wielkoszlemowego Australian Open, w którym przegrał w głównej drabince pierwszy mecz. Od wielu lat jest jednym z filarów drużyny narodowej, w której ma bilans rozegranych meczów singlowych 13-9.

ZOBACZ TAKŻE: Było blisko sensacji! Trudny mecz Aryny Sabalenki

Na "drugiej rakiecie" powinien wystąpić Kaśnikowski, aktualnie 214. tenisista świata, który ma za sobą cztery rozegrane pojedynki w Pucharze Davisa. Dwa wygrał, w dwóch mu się nie powiodło, więc w Tbilisi będzie miał okazję poprawić ten bilans. Maks również startował w wielkoszlemowych eliminacjach w Melbourne, ale odpadł w drugiej rundzie.

Najprawdopodobniej właśnie te dwójkę kapitan Fyrstenberg wystawi do gry w pierwszym dniu spotkania z zespołem Gruzji (31 stycznia), które rozpocznie się o godz. 13.00 czasu lokalnego. W sobotę (1 lutego), w południe, rywalizację rozpocznie pojedynek w grze podwójnej, a w nim powinniśmy sprawdzony reprezentacyjny duet Drzewiecki-Zieliński, który ma wspólny bilans 1-1.

Karol zadebiutował w drużynie w 2023 roku w Kozerkach przeciwko Barbadosowi. Przed rokiem był powołany na wyjazdowy mecz z Uzbekistanem (wówczas w deblu z Zielińskim zagrał Hubert Hurkacz), a we wrześniu wystąpił w Zielonej Górze przeciwko Korei Południowej. W styczniu po raz pierwszy w karierze wystąpił w Wielkim Szlemie - w pierwszej rundzie Australian Open.

Natomiast Janek. 25. obecnie deblista świata, to dwukrotny mistrz imprez wielkoszlemowych w mikście (Australian Open i Wimbledon 2024) oraz finalista Australian Open 2023 w grze podwójnej. Ma w dorobku dziewięć meczów rozegranych w Pucharze Davisa, w tym jeden singlowy. W grze podwójnej pięć z nich wygrał, ponosząc trzy porażki, a łączny bilans wynosi u niego 5-4.

Piątym z zawodników, którzy polecą do Gruzji jest Pawelski, ubiegłoroczny złoty medalista LOTTO 98. Narodowych Mistrzostw Polski w Kozerkach, 646. w rankingu ATP. Martyn we wrześniu zadebiutował w kadrze i zdobył w Zielonej Górze punkt w singlu na 1:3.

Reprezentacja prowadzona przez kapitana Fyrstenberga i jego asystenta Alka Charpantidisa będzie rywalizować na twardym korcie o nawierzchni typu Laykold w New Sport Palace w Tbilisi. Zwycięski zespół wystąpi we wrześniu w Grupie Światowej I, a stawką będzie wówczas prawo gry w kwalifikacjach do finałowego turnieju Davis Cup w 2026 roku.

Polacy zajmują obecnie 41. miejsce w rankingu drużyn narodowych prowadzonym przez Międzynarodową Federację Tenisową (ITF). Gospodarze spotkania są sklasyfikowani 20 lokat niżej. Skład gospodarzy poznamy we wtorek po południu.

Zespoły te spotkają się po raz drugi. Poprzednio grały ze sobą na kortach Arki Gdynia w 2006 roku, gdzie nieoczekiwanie lepsi okazali się Gruzini 3:2. Zwycięski punkt zdobyli w decydującym pojedynku singlowym, w którym Lado Chichładze okazał się lepszy od Fyrstenberga 7:5, 7:6 (7-3), 7:6 (10-8). Również w niedzielę Łukasz Kubot uległ Irakliowi Łabadze 6:4, 3:6, 7:5, 2:6, 4:6.

Po pierwszym dniu rywalizacji, dwóch pojedynkach singlowych, był remis 1:1. Na otwarcie Michał Przysiężny przegrał z Łabadze 6:3, 3:6, 4:6, 4:6, a Kubot pokonał z Czichładze 7:5, 6:4, 6:2. W sobotę prowadzenie Polakom zapewnił debel Fyrstenberg i Marcin Matkowski łatwo ogrywając duet Czichładze i Łabadze 6:1, 6:2, 6:4.

Informacja prasowa