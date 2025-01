Iga Świątek liderką rankingu WTA po Australian Open? Możliwe scenariusze

W drodze do półfinału Świątek spędziła na korcie zaledwie sześć godzin. Wszystkie swoje dotychczasowe mecze Polka zamykała bardzo szybko, nie pozostawiając rywalkom żadnych złudzeń. Dzięki temu w rankingu WTA "live" już zajmuje pierwsze miejsce, mając na koncie 8770!

Wszystko dlatego, że obecnej liderce - Arynie Sabalence - już zostały odjęte punkty za zeszłoroczny triumf, więc Białorusinka, której obecnie pozostało 8436 punktów na nowo musi je zdobywać. Należy przypomnieć, że zarówno tenisistka z Mińska, jak i zawodniczka z Raszyna, awansowały już do półfinałów.

Co musi się stać, by Świątek została liderką rankingu WTA? Scenariusze

Jeśli zarówno Świątek, jak i Sabalenka, zakończą zmagania w Australian Open na etapie półfinału, wówczas na pierwsze miejsce "wskoczy" Polka.

Jeżeli Sabalenka awansuje do finału, a Świątek nie, wtedy to Białorusinka pozostanie najlepszą tenisistką świata. W przypadku, gdyby sytuacja była odwrotna - to raszynianka przejmie stery w tourze.

Przy scenariuszu, w którym obie panie znajdą się w finale - a są faworytkami w swoich starciach półfinałowych - wówczas ich pojedynek będzie miał podwójną wartość. Zwyciężczyni nie tylko wzniesie puchar za triumf w pierwszym z Wielkich Szlemów, ale także zostanie liderką rankingu WTA.

Pojedynki półfinałowe zaplanowano na czwartek. Jako pierwsze na kort wejdą Sabalenka i Paula Badosa. Po zakończeniu tego starcia odbędzie się mecz Polki z Madison Keys.

KP, Polsat Sport