Poważne zmiany w klubie Orlen Basket Ligi. Trener zwolniony

W pierwszym sezonie pracy w dąbrowskim klubie drużyna zakończyła zasadniczą część rozgrywek na siódmej pozycji, a w pierwszej rundzie play-off przegrała rywalizację ze zmierzającym po tytuł mistrzowski Treflem Sopot 1-3. MKS po raz drugi z rzędu zdobył też Alpe Adria Cup.

W obecnych rozgrywkach zespół prezentuje się dużo gorzej. Z dorobkiem 3 zwycięstw i 12 porażek zajmuje ostatnie, 16. miejsce w tabeli z trzema punktami straty do sześciu wyprzedzających go zespołów.

- Decyzja dotycząca rozwiązania umowy z Borisem była dla mnie bardzo trudna, gdyż łączył nas nie tylko układ biznesowy, ale również koleżeński. Niestety w takiej sytuacji trzeba spojrzeć na "cyfry" i one same dadzą nam odpowiedź. Szalę na niekorzyść trenera przeważyły ostatnie wyniki naszej drużyny. Cenię go za profesjonalizm, pracowitość i szacunek, jakim obdarza ludzi wokół siebie i mam nadzieję, że wkrótce znajdzie drużynę, z którą pod jego przywództwem osiągnie jeszcze lepsze wyniki niż MKS w poprzednim sezonie. Na dziś, do chwili podpisania kontraktu z nowym trenerem, drużynę poprowadzą Michał Dukowicz oraz Adam Engstroem (asystenci). Wkrótce w zespole także dojdzie do zmian – powiedział prezes klubu Łukasz Żak.

Urodzony w 1988 roku Balibrea pracował wcześniej w Szwecji. Po grudniowej porażce z PGE Spójnią Stargard 67:79 u siebie przepraszał dąbrowskich kibiców za to, co zobaczyli.

W czwartkowym meczu z Legią Warszawa hiszpańskiego szkoleniowca zabraknie już na ławce MKS.

To piąta zmiana pierwszego trenera w tym sezonie w klubach Orlen Basket Ligi. Najpierw w Arce Gdynia Macedończyk Nikola Vasilev zastąpił Artura Gronka, następnie w Zastalu Zielona Góra Serb Vladimir Jovanovic zluzował Litwina Virginijusa Sirvydisa, później Macedończyk Aleksandar Joncevski pojawił się w Śląsku Wrocław za Serba Miodraga Rajkovica, a na początku grudnia Łotysz Roberts Stelmahers objął zespół Czarnych Słupsk w miejsce Mantasa Cesnauskisa.

