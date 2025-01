TSG Hoffenheim - Tottenham to kolejne spotkanie piłkarskiej Ligi Europy. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Niemiecki zespół, zaskakująco słabo prezentujący się w tej edycji Ligi Europy, zgromadził zaledwie sześć punktów po sześciu kolejkach. W ostatniej serii spotkań bezbramkowo zremisowali z FCSB, a teraz walczą o każdy punkt, by zbliżyć się do strefy awansu do fazy play-off.

Ich rywale, podopieczni Ante Postecoglou, walczą o bezpośredni awans do 1/8 finału Ligi Europy. Początek rozgrywek w wykonaniu drużyny był obiecujący, gdyż odniosła trzy zwycięstwa. Jednak od czwartej kolejki zespół zanotował impas, zaledwie remisując dwa razy i przegrywając raz.

Przypomnijmy, że osiem najlepszych drużyn po fazie ligowej uzyska bezpośredni awans do 1/8 finału Ligi Europy, natomiast ekipy z miejsc 9-24 zagrają w 1/16 finału tych rozgrywek.

ŁO, Polsat Sport