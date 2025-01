Siatkarz do zadań specjalnych zostaje w klubie! W ostatnim czasie błyszczy w PlusLidze

Dawid Siwczyk (rocznik 1993) trafił do Indykpolu AZS Olsztyn w 2021 roku z Olimpii Sulęcin. Wcześniej grał przez sezon w PlusLidze w barwach BKS Visły Bydgoszcz. Łącznie, w ciągu pięciu sezonów, zaliczył 53 spotkania w ekstraklasie siatkarzy. W styczniu, w wyjazdowym spotkaniu z PSG Stalą Nysa (2:3) pobił swój rekord zdobytych punktów w meczu (15 oczek).

Obecny sezon jest czwartym dla Dawida Siwczyka w Indykpolu AZS Olsztyn. Choć do tej pory oglądaliśmy go znacznie mniej na ligowych boiskach, to za każdym razem udowadniał, że można na niego liczyć. Dobry duch drużyny i specjalista od ciężkich zadań, który nie boi się wyzwań.

W tym sezonie ma swój prime time. Zastąpił kontuzjowanego Pawła Cieślika w podstawowym składzie i zagościł w nim na dłużej. W spotkaniu przeciwko Ślepskowi Malow Suwałki zanotował 100% skuteczności w ataku, a w wyjazdowym starciu w Nysie – 93% (14/15). We wtorkowym boju z mistrzem Polski, Siwczyk zdobył 12 punktów (78% skuteczności w ataku).

– Mojej rodzinie bardzo dobrze żyje się w Olsztynie i głównie dlatego postanowiliśmy tutaj pozostać. Mój syn ma możliwości, których niemiałby w innych miastach. Olsztyn bardzo nam się podoba – powiedział Dawid Siwczyk.

– Cieszę się z przedłużenia umowy z Dawidem. Jest zawodnikiem, który jest zawsze w 100% zaangażowany na treningach. Otrzymał swoją szansę na grę w ostatnich meczach i ją wykorzystał. Jestem przekonany, że nadal będzie ważną częścią drużyny – zaznaczył Tomasz Jankowski, Prezes Zarządu Piłki Siatkowej AZS UWM SA.