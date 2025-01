Australian Open: Jannik Sinner - Ben Shelton. Relacja live i wynik na żywo

Lider rankingu ATP w drodze do najlepszej czwórki stracił zaledwie dwa sety - z Australijczykiem Schoolakte'em oraz Duńczykiem Holgerem Rune. W ćwierćfinale z łatwością ograł Alexa De Minaura, oddając mu zaledwie sześć gemów.

Sinner jest niepokonany od 19 meczów. Ostatniej porażki doznał 2 października, przegrywając z Hiszpanem Carlosem Alcarazem w finale turnieju WTA w Pekinie.

Jego rywal to absolutny debiutant w tej fazie turnieju. Shelton do tej pory najdalej doszedł do czwartej rundy Wimbledonu. W Australii ma za sobą świetne spotkania, a po kolejnej aktualizacji rankingu ATP trafi do najlepszej "10". Co ciekawe, Shelton w drodze do półfinału wyeliminował dwóch Włochów - Lorenzo Musettiego oraz Lorenzo Sonego.

Będzie to szósty mecz Sinnera z Sheltonem. Jak na razie Włoch prowadzi 4-1.

Pula nagród w Australian Open 2025 wynosi rekordowe 96,5 mln dolarów australijskich. Triumfatorzy w singlu otrzymają z tego po 3,5 mln (ok. 9 mln złotych).

Relacja live i wynik na żywo z meczu Sinner - Shelton na Polsatsport.pl w piątek od ok. 9:30.

