Prevc nie do zatrzymania! Odległe miejsce Polki

Anna Twardosz zajęła 24. miejsce w stawce 40 zawodniczek startujących w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zao w Japonii. To jej najlepszy wynik w karierze. Wygrała Słowenka Nika Prevc, która wyprzedziła Norweżkę Theę Minyan Bjoerseth i Austriaczkę Evę Pinkeling.

Twardosz w pierwszej serii oddała skok na odległość 82,5 m, a w drugiej jeszcze się poprawiła - 84,5 m. Dało jej to łączną notę 154,4 pkt i 24. miejsce.

W Zao wystartowała jeszcze jedna z biało-czerwonych - Nicole Konderla w jedynej próbie oddała skok na odległość 73 m i uplasowała się na 37. pozycji, bez awansu do serii finałowej.

Prevc zwycięstwo zapewniły rezultaty 94,5 i 104,5 m, co dało jej łączną notę 220,1 pkt. Bjoerseth, liderka po pierwszej serii i skoku na odległość 91,5 m, w drugiej próbie zanotowała 96,5 m i ostatecznie straciła do triumfatorki 2,6 pkt. Pinkeling skoczyła na odległość 94 i 97,5 m. To dało jej trzecie miejsce, 7,4 pkt za Słowenką.

Zwycięstwo pozwoliło Prevc awansować na pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ, po 13 z 26 zawodów ma obecnie 833 pkt. Druga jest 16. w piątek Niemka Katharina Schmid - 826 pkt. Trzecia pozostaje dziewiąta w Zao Niemka Selina Freitag - 547 pkt.

Jedyną Polką, która dotychczas punktowała, jest Twardosz. Z dorobkiem 14 pkt plasuje się na 38. miejscu.

Kolejne zawody w Zao odbędą się w niedzielę.