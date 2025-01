Adrian Siemieniec Trenerem Roku 2024 w plebiscycie tygodnika "Piłka Nożna"

Trener "Dumy Podlasia" poprowadził swoją drużynę do historycznego, pierwszego triumfu w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy. Jego zespół wyprzedził w tabeli ligowej drużyny Śląska Wrocław oraz Legii Warszawa. Ponadto, jako trener "Jagi", wywalczył awans z drużyną do fazy ligowej, a następnie do 1/16 finału Ligi Konferencji UEFA.

Siemieniec rywalizował o nagrodę z selekcjonerem reprezentacji Polski U-21, Adamem Majewskim, oraz szkoleniowcem ekstraklasowego Motoru Lublin, Mateuszem Stolarskim.

Historia plebiscytu "Piłki Nożnej" sięga lat 70., kiedy to wyłaniano laureatów w trzech kategoriach: Piłkarz Roku, Trener Roku i Odkrycie Roku. Z czasem dołączano nowe wyróżnienia. W 2001 roku wprowadzono kategorię Drużyna Roku, w 2004 roku Ligowiec Roku, a w 2007 roku Powrót Roku oraz Człowiek Roku (tę kategorię przemianowano później na Osobowość Roku). W 2008 roku po raz pierwszy wybrano Pierwszoligowca Roku, a w 2016 roku pojawiła się kategoria Piłkarka Roku. W bieżącej edycji plebiscytu organizatorzy wprowadzili także nowe wyróżnienie specjalne – "Wydarzenie Roku".

Polsat Sport