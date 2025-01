Angel Rodado Pierwszoligowcem Roku 2024 w plebiscycie tygodnika "Piłka Nożna"

2024 rok okazał się przełomowy w karierze Rodado. Hiszpański napastnik poprowadził Wisłę Kraków do triumfu w Pucharze Polski, zdobywając decydującą bramkę w finałowym starciu z Pogonią Szczecin. Na arenie międzynarodowej 27-latek również zachwycał – w eliminacjach do Ligi Europy oraz Ligi Konferencji sześciokrotnie wpisywał się na listę strzelców i zanotował trzy asysty. Choć "Biała Gwiazda" ostatecznie nie awansowała do fazy grupowej, postawa Hiszpana pozostawiła niezatarty ślad. Na krajowych boiskach Rodado zdobył 23 bramki, sięgając po koronę króla strzelców sezonu 2023/24 w rozgrywkach Betclic I ligi.

W plebiscycie na Pierwszoligowca Roku napastnik Wisły zmierzył się z silnymi rywalami. Pokonał m.in. Karola Czubaka, laureata tego wyróżnienia w 2023 roku, który w barwach Arki Gdynia imponował skutecznością i obecnie zajmuje pierwsze miejsce w klasyfikacji strzelców Betclic I ligi. Wśród nominowanych znalazł się również Kacper Karasek, pomocnik Bruk-Betu Termaliki Nieciecza, który w minionym sezonie również znacząco wyróżniał się na tle swoich rywali.

Historia plebiscytu "Piłki Nożnej" sięga lat 70., kiedy to wyłaniano laureatów w trzech kategoriach: Piłkarz Roku, Trener Roku i Odkrycie Roku. Z czasem dołączano nowe wyróżnienia. W 2001 roku wprowadzono kategorię Drużyna Roku, w 2004 roku Ligowiec Roku, a w 2007 roku Powrót Roku oraz Człowiek Roku (tę kategorię przemianowano później na Osobowość Roku). W 2008 roku po raz pierwszy wybrano Pierwszoligowca Roku, a w 2016 roku pojawiła się kategoria Piłkarka Roku. W bieżącej edycji plebiscytu organizatorzy wprowadzili także nowe wyróżnienie specjalne – "Wydarzenie Roku".

