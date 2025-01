Jesus Imaz Obcokrajowcem Roku 2024 w plebiscycie tygodnika "Piłka Nożna"

Jesus Imaz, hiszpański piłkarz, odegrał kluczową rolę w sukcesach Jagiellonii Białystok w pełnym triumfów roku 2024. Jego znakomita forma zarówno w rozgrywkach krajowych, jak i europejskich przyczyniła się do zdobycia tytułu mistrza Polski oraz awansu drużyny do fazy ligowej i 1/16 finału Ligi Konferencji UEFA. Imaz wyróżniał się nie tylko technicznymi umiejętnościami, ale także doskonałym zrozumieniem gry, co czyniło go jednym z liderów zespołu.

W minionym sezonie, 34-latek zdobył cztery bramki oraz zaliczył trzy asysty w rozgrywkach międzynarodowych. W krajowej lidze strzelił siedem goli, co miało znaczący wpływ na zdobycie mistrzostwa przez podopiecznych Adriana Siemieńca. Dodatkowo, ofensywny pomocnik wielokrotnie pełnił rolę kapitana drużyny. W bieżącej edycji rozgrywek ligowych ma już na swoim koncie dziesięć trafień oraz trzy asysty. W Pucharze Polski dołożył jeszcze trzy gole i dwie asysty do swojego imponującego dorobku.

W plebiscycie na najlepszego obcokrajowca sezonu, Imaz pokonał dwóch innych wyróżniających się obcokrajowców: Benjamin Kallmana, fińskiego napastnika Cracovii, który imponował skutecznością i zaangażowaniem na boisku, oraz niesamowicie skutecznego Afimico Pululu, kolegę z drużyny Hiszpana.

Historia plebiscytu "Piłki Nożnej" sięga lat 70., kiedy to wyłaniano laureatów w trzech kategoriach: Piłkarz Roku, Trener Roku i Odkrycie Roku. Z czasem dołączano nowe wyróżnienia. W 2001 roku wprowadzono kategorię Drużyna Roku, w 2004 roku Ligowiec Roku, a w 2007 roku Powrót Roku oraz Człowieka Roku, przemianowanego rok później na Osobowość Roku. W 2008 roku po raz pierwszy wybrano Pierwszoligowca Roku, a w 2016 roku pojawiła się kategoria Piłkarka Roku. W bieżącej edycji plebiscytu organizatorzy wprowadzili także nowe wyróżnienie specjalne – "Wydarzenie Roku".

