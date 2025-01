Taras Romanczuk Ligowcem Roku 2024 w plebiscycie tygodnika "Piłka Nożna"

Taras Romanczuk, kapitan Jagiellonii Białystok, odegrał kluczową rolę w historycznym triumfie swojego zespołu w PKO BP Ekstraklasie w 2024 roku. 33-letni środkowy pomocnik był nie tylko sercem drużyny, ale również jej liderem na boisku i poza nim. W minionym sezonie zdobył dwie bramki oraz zaliczył pięć asyst w żółto-czerwonych barwach, przyczyniając się do sukcesów "Dumy Podlasia".

Na arenie międzynarodowej Romanczuk także zapisał się w pamięci kibiców. W 2024 roku wystąpił w trzech spotkaniach reprezentacji Polski prowadzonej przez Michała Probierza. Jego występy obejmowały towarzyski mecz z Ukrainą, w którym po raz pierwszy w narodowych barwach trafił do siatki, a także barażowe starcie z Walią w eliminacjach do Euro 2024. Kolejnym wyróżnieniem była jego obecność w meczu przeciwko Holandii podczas ubiegłorocznych mistrzostw Europy, gdzie Polak potwierdził swoją wartość na najwyższym poziomie.

Jagiellonia, której Romanczuk przewodził jako kapitan, osiągnęła również sukcesy na europejskich boiskach. "Duma Podlasia" wywalczyła awans do fazy grupowej Ligi Konferencji UEFA, a następnie zdołała dotrzeć aż do 1/16 finału tych rozgrywek. O nagrodę rywalizował on z Kamilem Grosickim, zwycięzcą ubiegłorocznej edycji plebiscytu, z Pogoni Szczecin oraz Bartoszem Kapustką z Legii Warszawa. Co ciekawe, wszyscy nominowani to byli lub obecni reprezentanci Polski, co dodatkowo podkreśla rosnący prestiż rodzimej ligi.

Historia plebiscytu "Piłki Nożnej" sięga lat 70., kiedy to wyłaniano laureatów w trzech kategoriach: Piłkarz Roku, Trener Roku i Odkrycie Roku. Z czasem dołączano nowe wyróżnienia. W 2001 roku wprowadzono kategorię Drużyna Roku, w 2004 roku Ligowiec Roku, a w 2007 roku Powrót Roku oraz Człowiek Roku (tę kategorię przemianowano później na Osobowość Roku). W 2008 roku po raz pierwszy wybrano Pierwszoligowca Roku, a w 2016 roku pojawiła się kategoria Piłkarka Roku. W bieżącej edycji plebiscytu organizatorzy wprowadzili także nowe wyróżnienie specjalne – "Wydarzenie Roku".

Polsat Sport