Apel Towarzystwa Olimpijczyków Polskich. "Sport powinien łączyć"

We wtorek odbyła się oficjalna konferencja prasowa Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, dotycząca sytuacji wokół Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

W wydarzeniu udział brali m.in.: prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, srebrny i brązowy medalista olimpijski z Montrealu 1976 w kolarstwie szosowym Mieczysław Nowicki, była lekkoatletka i olimpijka z Meksyku 1968 Teresa Sukniewicz-Kleiber, srebrny medalista olimpijski z Montrealu 1976 w kolarstwie szosowym Tadeusz Mytnik oraz mistrz olimpijski z Montrealu 1976 w pięcioboju nowoczesnym Janusz Gerard Pyciak-Peciak.

Uczestnicy konferencji zaapelowali o uspokojenie sytuacji, która panuje wokół PKOl-u.

- Przypomina to wydarzenia sprzed igrzysk w Los Angeles w 1984 roku. Wówczas zachęcano sportowców do bojkotu. Wielu czuło strach z tego powodu. Teraz znowu jesteśmy podzieleni. A sport powinien łączyć a nie dzielić. Apelujemy o spokój. Od wydawania wyroku są sądy i dopóki nie ma wyroku, nie można nikogo osądzać. Ostatnio wokół PKOl-u pojawiało się wiele złych informacji, co stanowi dla nas niepokój. Nie dajmy się zwariować. Taka atmosfera nie pomaga polskiemu olimpizmowi - powiedział Janusz Pyciak-Peciak.

Byli olimpijczycy podkreślili, że obecne napięcia nie pomagają ani działaczom, ani - przede wszystkim - sportowcom, myślących już o przyszłorocznych zimowych igrzyskach w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.

- Nie niszczmy polskiego sportu, który od lat jest dla społeczeństwa ważną częścią życia - zaznaczył Tadeusz Mytnik.

Oprócz apelu do dziennikarzy, zwrócono się także do ministra sportu i turystyki, Sławomira Nitrasa, z prośbą o dialog i porozumienie na linii ministerstwo - PKO.

- Chciałabym zaapelować do ministra, żeby było w tym troszeczkę więcej spokoju, żeby przyjął taką rolę negocjatora - podkreśliła Teresa Sukniewicz.

Ze słowami byłej lekkoatletki zgodził się prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich i wiceprezes PKOl, Mieczysław Nowicki.

- Należałoby, żeby pan minister i ludzie wokół niego zrozumieli, że my tutaj niczego złego nie robimy. Chcemy współpracy i rozmów - powiedział dwukrotny medalista olimpijski w kolarstwie.

XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo odbędą się w dniach 6-26 lutego 2026. Towarzystwo Olimpijczyków Polskich liczy, że wszelkie kompromisy uda się wypracować zdecydowanie wcześniej.

KN, Polsat Sport