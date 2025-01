VfB Stuttgart - Paris Saint-Germain to spotkanie ostatniej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Relacja live i wynik na żywo meczu VfB Stuttgart - Paris Saint-Germain na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.

Obie drużyny desperacko walczą o utrzymanie swoich miejsc w najlepszej "24" obecnej edycji Ligi Mistrzów. Niemiecki zespół, który do tej pory notował serię czterech wygranych z rzędu, w ostatni weekend musiał przełknąć gorycz porażki w Bundeslidze, przegrywając 0:2 z 1. FSV Mainz 05.

PSG, choć ma tyle samo punktów co Stuttgart, wyprzedza niemiecką ekipę dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu. Paryżanie przystępują do tego spotkania w dobrych nastrojach po emocjonującym triumfie nad Manchesterem City w poprzedniej kolejce. Wygrana 4:2 nie tylko poprawiła ich pozycję, ale także zepchnęła "The Citizens" poza czołową "24" rozgrywek.

Faza ligowa potrwa do 29 stycznia 2025. Zespoły, które znajdą się po niej na pozycjach 1-8, zakwalifikują się do 1/8 finału, natomiast ekipy z miejsc 9-24 stoczą walkę o awans do tej rundy w barażach. Drużyny, które zakończą tę część zmagań na miejscach 25-36, zostaną wyeliminowane i nie zagrają również w Lidze Europy ani Lidze Konferencji.



Finał tej edycji Champions League zostanie rozegrany 31 maja przyszłego roku w Monachium.



ŁO, Polsat Sport