Reprezentant Polski powróci do PKO BP Ekstraklasy? Może trafić w szeregi mistrza

Jóźwiak to 22-krotny reprezentant Polski, który zadebiutował w kadrze za kadencji Jerzego Brzęczka w wygranym meczu eliminacyjnym do Euro 2020 ze Słowenią (3:2). W biało-czerwonych barwach zdobył trzy bramki i zanotował cztery asysty. Jego potencjalny transfer do Jagiellonii byłby dużym wydarzeniem, ponieważ 26-latek opuścił Ekstraklasę w 2020 roku, przechodząc z Lecha Poznań do Derby County. W barwach "Kolejorza" rozegrał 123 mecze, strzelając 17 goli i notując tyle samo asyst. W swojej karierze reprezentował także GKS Katowice oraz amerykańskie Charlotte FC.

ZOBACZ TAKŻE: Klamka zapadła! PZPN wydał oficjalne oświadczenie w sprawie klubu z Ekstraklasy

Choć Jóźwiak jeszcze niedawno liczył na oferty z zagranicy, nie pojawiła się żadna propozycja, która spełniałaby jego oczekiwania. Jego obecny sezon w Granadzie nie należy do udanych – w 17 meczach zanotował tylko jedną asystę, a jego zespół spadł do drugiej ligi hiszpańskiej. Ograniczony czas gry sprawia, że Polak potrzebuje nowego impulsu w karierze, a regularne występy w Jagiellonii mogłyby pomóc mu wrócić do optymalnej formy.

Ostateczna decyzja w sprawie transferu zależy jednak od Granady, która sama aktywnie działa na rynku transferowym. Klub musi najpierw rozważyć, czy pozwoli Jóźwiakowi odejść już teraz. Kluczowe będzie spotkanie skrzydłowego z dyrektorem sportowym hiszpańskiego klubu, zaplanowane na najbliższe dni. Ekipa "Nazaries" wciąż nie podjęła ostatecznej decyzji, a "Duma Podlasia" nie może czekać zbyt długo, ponieważ 6 lutego upływa termin zgłaszania nowych graczy do fazy pucharowej Ligi Konferencji Europy.