Rusza tenisowy Davis Cup z udziałem Polaków. Transmisje w kanałach Polsat Sport

Rusza Davis Cup, czyli nieoficjalne drużynowe mistrzostwa świata tenisistów. Jedne z najstarszych i najliczniej obsadzonych corocznych rozgrywek, w 2025 roku doczekały się odmienionej formuły. Wśród zespołów, które rywalizację zaczynają 31 stycznia, jest reprezentacja Polski. Konfrontację Biało-Czerwonych z Gruzją już w piątek od godziny 10:00 oglądać można w Polsacie Sport 1, dostępnym także w serwisie streamingu internetowego Polsat Box Go.

Puchar Daviesa wystartował w 1900 roku, co czyni go najdłużej trwającą i najliczniej obsadzoną, coroczną rywalizacją drużyn męskich, spośród wszystkich dyscyplin sportowych na świecie. W tegorocznym sezonie udział weźmie aż 155 reprezentacji z całego globu! Podzielono je na dwie Grupy Światowe oraz trzy Grupy Regionalne, a o spadkach i awansach między wszystkimi tymi dywizjami decydują punkty rankingowe oraz play-offy. Każdy mecz w Pucharze Daviesa odbywa się zarówno w formule singlowej, jak i w grze podwójnej, co oznacza że w trakcie całego sezonu rozegranych zostanie ponad 800 spotkań!

Nowy sezon i nowy format Pucharu Daviesa. Transmisje w kanałach Polsat Sport

Turniej finałowy Pucharu Daviesa odbędzie się w listopadzie z udziałem ośmiu zespołów, a jako jedyni pewni gry w Bolonii są obrońcy tytułu i gospodarze - Włosi. Pozostałych wyłonią dwie rundy kwalifikacji. Pierwsza jest rozgrywana w dniach 31 stycznia - 2 lutego z udziałem 26 drużyn. Trzynastu zwycięzców, we wrześniu dołączy do wicemistrza ubiegłorocznej edycji, czyli Holandii. Następnie z tego grona zostanie wyłoniona siódemka, która razem z Włochami powalczy o tytuł drużynowego mistrza świata 2025 r. Sportowe kanały Telewizji Polsat oprócz spotkań z udziałem Polaków, będą transmitowały także pozostałe najciekawsze starcia.

Mecze Gruzja - Polska, Szwecja - Australia oraz Francja - Brazylia w kanałach Polsat Sport

Polacy o awans do wrześniowej drugiej rundy kwalifikacji Pucharu Daviesa powalczą z Gruzinami. W składzie Biało-Czerwonych znaleźli się Kamil Majchrzak, Maks Kaśnikowski, Martyn Pawelski, Karol Drzewiecki oraz Jan Zieliński. Zespół rywali tworzą natomiast Aleksandre Bakshi, Saba Purtseladze, Aleksandre Metreveli, a także Zura Tkemaladze. Polska to 41. drużyna w światowym rankingu, a Gruzja zajmuje w nim 61. lokatę. Oprócz konfrontacji gruzińsko-polskiej, fani tenisa w sportowych kanałach Polsatu mogą oglądać także emocjonujące starcia Szwecja – Australia, a także Francja – Brazylia. Przy mikrofonach komentatorskich pracować będą Tomasz Tomaszewski, Tomasz Lorek, Marcin Muras oraz Filip Gawęcki. Mecze Polaków pokaże Polsat Sport 1, a bez reklam także Polsat Sport Premium 1. Starcia Szwecja – Australia oraz Francja – Brazylia oglądać można w Polsacie Sport 2 i 3, a także w stacjach PS Premium.

Kanały sportowe Polsatu oglądać można także w streamingu internetowym na platformie Polsat Box Go. Szczegółowy plan transmisji dostępny jest w portalu Polsatsport.pl. Z ofertą publicznego odtwarzania dla obiektów HoReCa można zapoznać się pod adresem www.publiczneodtwarzanie.pl.

