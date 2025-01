Kluczowa zmiana w US Open, będzie jak w Paryżu. Decyzja już zapadła

Do 2005 roku wszystkie turnieje wielkoszlemowe trwały równo dwa tygodnie. Jako pierwszy wyłamał się French Open. W Paryżu już od 2006 roku rywalizacja trwa nie 14, a 15 dni. Następnie - w 2024 roku - to samo zrobiono w Melbourne.

Teraz na taką zmianę zdecydowali się organizatorzy US Open. Nowojorski turniej rozpocznie się 24 sierpnia, a zakończy 7 września.



"Po trzecim z rzędu roku niezwykłego zainteresowania i rekordowej frekwencji w 2024 r. rywalizacja w głównej drabince US Open zostanie rozszerzona do 15 dni w 2025 roku. Tegoroczny US Open będzie obejmował pierwszy weekendowy start głównej drabinki w erze Open, a zawody rozpoczną się w niedzielę 24 sierpnia i potrwają do niedzieli 7 września” - czytamy w komunikacie.



Jedynym turniejem wielkoszlemowym, który pozostał przy 14-dniowej tradycji, jest Wimbledon.