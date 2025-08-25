U siebie Jagiellonia zdominowała Albańczyków. Już w 12. minucie prowadzenie białostoczanom dał Jesus Imaz. Po strzeleniu gola Jagiellonia nieco się cofnęła i przez kilka minut goście dłużej utrzymywali się przy piłce. Ale w 26. min. gospodarze mogli wynik podwyższyć: w doskonałej sytuacji Imaz jednak przestrzelił.

ZOBACZ TAKŻE: Nicola Zalewski zadebiutował w nowym klubie



W 34. min. było 2:0 dla Jagiellonii. Po akcji z lewej strony, bardzo aktywny od początku mecz Flach, zagrał płasko w pole karne, a do bramki trafił Pululu.



Druga połowa wyglądała już inaczej, choć początkowo nadal dominowała Jagiellonia, dokumentując to bramką w 50. min; na listę strzelców wpisał się Norbert Wojtuszek. Po zmianach w składzie i ustawieniu, goście zaczęli jednak grać lepiej, dłużej utrzymywali się przy piłce i zaczęli zagrażać bramce białostoczan. Ostatecznie jednak do siatki nie trafili.



- Gratulacje dla drużyny za zwycięstwo w pierwszej połowie, bo dopiero pierwsza połowa za nami. Nie ma co ukrywać, że jesteśmy zadowoleni z tego pierwszego meczu. Ale to dwumecz, w drugim meczu trzeba potwierdzić to, co pokazaliśmy, potwierdzić, że zasługujemy na ten awans - mówił Siemieniec na pomeczowej konferencji prasowej.



Rewanż odbędzie się w Tiranie.

Dinamo City - Jagiellonia. Transmisja TV i stream. Gdzie obejrzeć?

Transmisja meczu Dinamo City Tirana - Jagiellonia Białystok w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:35. Przedmeczowe studio ruszy już o 19:30.