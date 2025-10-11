Białystok Boxing Show IX. Transmisja TV i stream online

Przybyła to bez wątpienia największa gwiazda w talii Dariusza Snarskiego - olimpijczyka z Barcelony, a obecnie promotora bokserskiego. 26-latek wraca do Polski po dwóch pojedynkach w Arabii Saudyjskiej w ramach turnieju WBC Grand Prix. Walki w Rijadzie nie poszły po myśli Przybyły, jednak trzeba mu oddać, że zostawił tam serce.

Teraz Polak zawalczy w walce wieczoru gali Białystok Boxing Show IX. Jego rywalem będzie doświadczony Eronen. Fin w przeszłości mierzył się m.in. z Kamilem Łaszczykiem, a na koncie ma 29 pojedynków, czyli prawie trzy razy więcej niż Przybyła.

W karcie walk także pojedynek Bartłomieja Szczęsnego (6-1-1, 3 KO), który w boju zakontraktowanym w wadze ciężkiej zmierzy się z Bośniakiem Elvisem Smajlovicem (17-19-3, 9 KO).

Transmisja gali Białystok Boxing Show IX od godziny 19.00 w Polsacie Sport Fight i na Polsat Box Go.

IM, Polsat Sport