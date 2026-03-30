Tauron Liga: Lotto Chemik Police - PGE Budowlani Łódź. Transmisja TV oraz stream online

Przypomnijmy, że rywalizacja toczy się do dwóch zwycięstw, więc Budowlanym potrzeba już tylko jednej wygranej, aby zapewnić sobie awans do strefy medalowej. Warto jednak podkreślić, że pierwsza konfrontacja obu drużyn była bardzo zacięta i zakończyła się dopiero po tie-breaku.

Niżej notowany Chemik, który po rundzie zasadniczej zajął siódme miejsce, wysoko zawiesił poprzeczkę wiceliderowi tabeli i jednemu z kandydatów do medalu. Wystarczy powiedzieć, że drużyna z Polic wygrała pierwszego i drugiego seta, będąc o krok od sprawienia sensacji. Ba, w drugiej partii przyjezdne pozwoliły Łodziankom na zdobycie zaledwie 15 punktów! Ostatecznie Budowlane podniosły się i odwróciły losy tej rywalizacji. Łatwo nie było, ponieważ czwarta odsłona zakończyła się grą na przewagi.

Chemik może mówić o straconej szansie, bo prowadził już 20:16 oraz miał jedną piłkę meczową w górze. Aczkolwiek porażka w takich okolicznościach nie przesądza jeszcze losów tej rywalizacji. Policzanki postarają się tym razem wykorzystać atut własnej hali. W razie wygranej o awansie do półfinału zadecyduje trzecie spotkanie, które zostanie rozegrane 1 kwietnia w Łodzi. Żartów wtedy nie będzie.

Rywalem triumfatora tej pary będzie ktoś z dwójki Uni Opole - ITA TOOLS Stal Mielec. Tutaj stan rywalizacji po dwóch meczach jest remisowy, więc półfinalista zostanie wyłoniony 31 marca w decydującym starciu na Opolszczyźnie.

Gdzie obejrzeć mecz Chemik - Budowlani? O której godzinie?

Transmisja meczu Lotto Chemik Police - PGE Budowlani Łódź od godz. 17:30 w Polsacie Sport 3 oraz Polsacie Box Go.

