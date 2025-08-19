Kiedy mecz Świątek na US Open?
Podczas wielkoszlemowego US Open Iga Świątek wystąpi zarówno w singlu, jak i w mikście. Jej partnerem w grze podwójnej będzie Casper Ruud. Kiedy mecz Świątek? Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź poniżej.
W tym roku turniej miksta w US Open rozegrany zostanie w nowej formie. Impreza odbędzie się w tygodniu przed startem głównych zmagań, a udział weźmie w niej 16 duetów, składających się głównie z gwiazd występujących na co dzień w singlu.
ZOBACZ TAKŻE: Mecz do zapomnienia. Polka pożegnała się z US Open
Partnerem Świątek będzie Casper Ruud. Przeciwnikami Polki i Norwega będą reprezentanci gospodarzy: Madison Keys i Frances Tiafoe.
Co ciekawe, jeszcze w nocy z poniedziałku na wtorek polskiego czasu Świątek grała w finale w Cincinnati. Od zakończenia spotkania z Paolini do rozpoczęcia przez raszyniankę zawodów na Flushing Meadows upłynie zaledwie kilkanaście godzin. Polka niemalże od razu po finale w Cincinnati wsiadła w samolot i udała się do Nowego Jorku.
Kiedy mecz Świątek na US Open? Kiedy gra Iga Świątek?
Kiedy gra Iga Świątek? Kiedy mecz Świątek? Te pytania zadają sobie kibice tenisa. Spotkanie Świątek/Ruud - Keys/Tiafoe zaplanowano na wtorek na godzinę 18:00.Przejdź na Polsatsport.pl