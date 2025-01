Lewandowski zaskoczył żonę prezentem. "Jaka miła niespodzianka"

Lewandowska z przyczyn służbowych przebywa w Polsce, więc nie może towarzyszyć mężowi w jego ostatnich godzinach przed spotkaniem z Atalantą. Chwilowy rozbrat wcale nie przeszkodził piłkarzowi w okazaniu swojej miłości do małżonki, wręczając jej romantyczny prezent. Sama zainteresowana pochwaliła się tym w mediach społecznościowych.

Żona piłkarza roku według plebiscytu tygodnika "Piłka Nożna" udostępniła zdjęcie z bukietem kwiatów. "Jaka miła niespodzianka przyszła od mężulka" - napisała.

Lewandowski w środowy wieczór będzie celował w dziesiąte trafienie w tej edycji Champions League. Obecnie jest liderem klasyfikacji strzelców, wyprzedzając o jedno trafienie swojego klubowego kolegę - Raphinhię. Polak we wszystkich rozgrywkach zdobył już 29 bramek. FC Barcelona ma już zapewniony awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów - w przeciwieństwie do Atalanty, która w stolicy Katalonii zagra o utrzymanie się w czołowej ósemce.

