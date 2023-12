Jako pierwsi bliscy wyjścia na prowadzenie byli "legioniści". Juergen Elitim zagrał prostopadle do Tomasa Pekharta. Czech znalazł się w sytuacji "sam na sam" z Konradem Forencem. Górą w tym pojedynku był bramkarz Korony. W 17. minucie padł gol na 1:0 i było to trafienie dla gospodarzy.

"Koroniarze" popędzili z szybkim atakiem, po którym Ronald Deaconu oddał strzał z dystansu. Piłkę odbił Kacper Tobiasz, po czym do futbolówki dopadł Adrian Dalmau. Hiszpan z bliskiej odległości posłał piłkę do siatki. Utrata bramki podrażniła ambicje wicemistrzów Polski. Piłkarze trenera Runjaicia ruszyli do ataku i finalnie doprowadzili do wyrównania.

Kapitalną asystą popisał się Maciej Rosołek. 22-latek efektownie zgrał piłkę do Pekharta. Ten zabrał się z futbolówką, wyszedł na wolne pole, wywalczył sobie pozycję do strzału i mocnym uderzeniem pokonał Forenca. Tuż przed przerwą na tablicy wyników pojawił się remis 1:1.

Przez większą część drugiej odsłony rywalizacji przeważała Legia. Nie przekładało się to jednak na gole. Korona odpowiadała pojedynczymi atakami, ale również nie przyniosły one pożądanego efektu. Ostatecznie w regulaminowym czasie gry nie zobaczyliśmy już bramek. Stało się jasne, że do wyłonienia zwycięzcy konieczne będzie rozegranie dogrywki.

Tempo gry w ciągu dodatkowych 30 minut nie było zbyt wysokie. Obie ekipy wyraźnie odczuwały trudy spotkania. Kiedy wydawało się, że kwestie awansu do ćwierćfinału Fortuna Pucharu Polski rozstrzygnie seria rzutów karnych, Korona wyprowadziła decydujący cios. Była 120. minuta meczu. Dawid Błanik zagrał do nabiegającego w pole karne Martina Remacle. Belg oddał potężny strzał, po którym piłka przefrunęła obok bezradnego Kacpra Tobiasza i zatrzepotała w siatce. Korona wyszła na prowadzenie i utrzymała je do końcowego gwizdka. Legia Warszawa została sensacyjnie wyeliminowana z Fortuna Pucharu Polski. Natomiast Korona powalczy o awans do półfinału rozgrywek.

Korona Kielce - Legia Warszawa 2:1 p.d. (1:1)

Bramki: Dalmau 17, Remacle 120 - Pekhart 42

mtu, Polsat Sport