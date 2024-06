Czar historii i tradycji. Przed nami Betfred Derby w Epsom, najstarsze cyklicznie organizowane wydarzenie sportowe świata

Gonitwa, organizowana w pierwszą sobotę czerwca na torze Epsom Downs w Surrey na dystansie dokładnie 2423 metrów, odbywa się w Anglii nieprzerwanie od 1780 roku! Mówi się, że Epsom Derby jest dla wyścigów konnych tym, czym dla kolarstwa jest Tour de France, a dla tenisa Wimbledon. Bogatą historię i ducha tradycji czuć tutaj na każdym kroku, dlatego nic dziwnego, że zmagania te są wyjątkową datą w wyścigowym kalendarzu. Dodatkowych emocji dodaje tu fakt, iż są to derby, czyli wyścig, w którym konie mogą wystartować w danym kraju tylko raz w życiu – jako konie trzyletnie. Nie ma tu więc miejsca na jakiekolwiek błędy, bo okazji do zrehabilitowania się za nie już nigdy nie będzie...

Skąd wzięła się nazwa Derby? Według legendy na pomysł organizowania takiego wyścigu wpadło równocześnie - tuż po pierwszej edycji Oaks Stakes w 1779 roku - dwóch dżentelmenów: sir Charles Bunbury oraz gospodarz Oaks Stakes, dwunasty hrabia Derby. O tym, czyjego imienia będą zmagania dla trzyletnich koni, miał zadecydować - jak w przypadku pamiętnego awansu Górnika Zabrze w rywalizacji z Romą w Pucharze Zdobywców Pucharów - rzut monetą. Jest jednak i taka wersja, że pan Bunbury, zarządca dżokej klubu, sam odstąpił nazwę gospodarzowi. Na pocieszenie sir Charles Bunbury mógł się cieszyć premierowym zwycięstwem w Derby, gdyż w 1780 roku triumfował należący do niego koń Diomed.



Betfred Derby, wraz z majowym wyścigiem 2000 Guineas Stakes (polskim odpowiednikiem jest Nagroda Rulera) na dystansie 1600 metrów oraz rozgrywanym w sierpniu lub wrześniu innym klasykiem – St. Leger (2800 m) - stanowi tzw. angielską potrójną koronę. Zwycięzca tych trzech wyścigów zyskuje miano konia trójkoronowanego. O tym, że nie jest to łatwe zadanie, świadczyć może fakt, iż Anglicy na takiego konia czekają już 54 lata. Ostatnim, któremu udało się sięgnąć po potrójną koronę, był w 1970 roku legendarny Nijinsky, uważany za jednego z najwspanialszych koni XX wieku.



Faworytem 245. edycji Epsom Derby jest City of Troy pod czempionem dżokei Ryanem Moore'em, trenowany przez Aidana O'Briena dla stajni Coolmore. Gdyby City of Troy zwyciężył w tegorocznych zmaganiach byłoby to 10. zwycięstwo trenera Aidana O’Briena w tej prestiżowej gonitwie. Sęk w tym, że ten koń był również w ścisłym gronie kandydatów do triumfu w 2000 Guineas Stakes, a na metę przybiegł... dopiero 9. spośród 11 startujących koni. Wiadomo natomiast, że w tym roku nie będziemy mieli trójkoronowanego konia, gdyż zwycięzca pierwszego wyścigu z tego cyklu, Notable Speech, w ogóle nie wystartuje w Betfred Derby.



Podczas dwudniowego festiwalu w Epsom Downs możemy zobaczyć wiele osobistość ze świata sportu i kultury, ale niewątpliwie pierwszoplanową rolę odgrywają jedne z najlepszych koni świata. Do wyścigu Betfred Derby zapisanych jest 16 koni, a kto sięgnie po triumf w najstarszym cyklicznie organizowanym wydarzeniu sportowym świata przekonamy się już w sobotę (1 czerwca).

Transmisja w Polsacie Sport Fight od godziny 17.00.