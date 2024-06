Dzień Dziecka będzie w sierpniu! Tworzymy eskortę dla gwiazd

Choć 15. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej odbędzie się dopiero 25 sierpnia, organizatorzy mityngu już teraz mają ważną informację dla najmłodszych. Podczas Diamentowej Ligi w Polsce chcemy, żeby największe gwiazdy na start wyprowadzała Diamentowa Eskorta. Właśnie ruszył konkurs, który otwiera drzwi do specjalnej drużyny. Prace można nadsyłać do końca czerwca.

25 sierpnia to dla polskiej lekkoatletyki najważniejszy dzień w roku. Tego dnia na Stadionie Śląskim w 15. Silesia Memoriale Kamili Skolimowskiej spotkają się absolutnie największe gwiazdy tej dyscypliny – i te z naszej reprezentacji, i te, które na całym świecie oklaskują miliony kibiców.

– Tylko że tym gwiazdom trzeba nieco u nas pomóc: dodać otuchy, odprowadzić na miejsce startu, przybić piątkę i życzyć powodzenia. To uskrzydli je do bicia rekordów. Chcemy, żeby takie zadanie wypełnili najmłodsi fani lekkoatletki. Właśnie zaczynamy ich szukać – informuje Marek Plawgo, dyrektor ds. komunikacji mityngu.

Organizatorzy Diamentowej Ligi w Dniu Dziecka ogłaszają, że w trakcie wydarzenia mistrzów i rekordzistów na bieżnię odprowadzi Diamentowa Eskorta.

– Wyobrażam sobie, co takie dzieci będą przeżywały. Jesteś w tunelu najpiękniejszego stadionu w Polsce, na trybunach kilkadziesiąt tysięcy ludzi, a ty za rękę trzymasz Natalię Kaczmarek. Albo Armanda Duplantisa. Albo Femke Bol, Ewę Swobodę czy kogokolwiek innego z ludzi, którzy piszą historię sportu. To są momenty do zapamiętania na całe życie, być może wielka inspiracja. Chcemy pokazać młodym kibicom, jak piękna jest lekkoatletyka. Może wśród nich będzie ktoś, kto sam kiedyś dzięki temu zechce zostać mistrzem? – ekscytuje się Piotr Małachowski, ojciec 10-letniego Henia i dyrektor sportowy imprezy.

Kto i w jaki sposób może znaleźć się w eskorcie? Konkurs jest kierowany do dzieci z roczników 2011-2015. Zadaniem chętnych jest nagranie maksymalnie 30-sekundowego wideo w pionie, na którym kandydat odpowie na pytanie: "Dlaczego kochasz lekkoatletykę?" Istotne, aby nagranie zaczynało się od słów: "Kocham lekkoatletykę, ponieważ…" Gotowe pliki należy przesłać na adres: Konkurs@memorialkamili.pl maksymalnie do 30 czerwca.

To jednak nieprawda, że sport mogą kochać wyłącznie dzieci. Przy okazji zabawy to samo pytanie zadaliśmy Ewie Swobodzie.

– Kocham lekkoatletykę, ponieważ ona wyzwala emocje. Kocham ją za adrenalinę i jej różnorodność. Ona daje mi możliwość poznawania nowych kultur, miejsc i ludzi. Ale za emocje najbardziej. Zaczęłam trenować, kiedy poczułam, że to ciężka praca, ale jednocześnie taka, która sprawia wielką satysfakcję. Pokochałam być szybka. A na Stadionie Śląskim zawsze mam taką możliwość – odpowiedziała srebrna medalistka halowych mistrzostw świata w biegu na 60 metrów.

