Nowe wyzwanie! Siatkarz reprezentacji Polski zagra w USA

Stanisław Chaciński (rocznik 2005) gra na pozycji przyjmującego. W minionym sezonie występował w drużynie Olimpia Sulęcin, w której rozegrał 20 meczów w Tauron 1. Lidze siatkarzy. Trafił tam z MOS Wola Tramwaje Warszawskie.

Po roku gry na zapleczu PlusLigi, młody siatkarz zdecydował się na spore zmiany i podjęcie nowego wyzwania. Będzie występował w USA, a jego transfer potwierdził Ohio State University.







/fot. ohiostatemvb - Instagram.