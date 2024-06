Pierwsza taka sytuacja w historii? Hubert Hurkacz zaskoczył wszystkich

Spotkanie Huberta Hurkacza z Grigorem Dimitrowem przyniosło dość niespodziewane emocje i to nie do końca sportowe. Polski tenisista w pewnym momencie zaskoczył nie tylko swoich fanów, ale i przeciwnika.

Mecz 1/8 finału zakończył się w trzech setach, a do ćwierćfinału awansował Bułgar.Dużo będzie się jednak mówiło o tym, co wydarzyło się w ostatniej partii.

Zobacz także: Przegrała do zera ze Świątek. Teraz wyznała zaskakującą prawdę

Punktem zapalnym okazała się akcja przy stanie 5:4 dla Hurkacza. Po jednym z zagrań domagał się nawet interwencji supervisora i ewidentnie był wściekły. To nie był jednak koniec niecodziennych sytuacji.

W przerwie między jedenastym a dwunastym gemem Hurkacz podszedł do Dimitrowa i zapytał go, czy chciałby kontynuować mecz z aktualną sędzią czy może chciałby ją zmienić. Zaskoczony Bułgar dopytać, co konkretnie Polak chciałby zmienić, a Hurkacz potwierdził, że chodzi mu o sędzią.

Następnie Polak odszedł w kierunku własnego krzesła, a Dimitrow starał się go uspokoić.

Fani w mediach społecznościowych byli zaskoczeni zachowaniem Hurkacza, dodając, że nigdy nie widzieli sytuacji, by jakikolwiek zawodnik chciał zmienić sędziego w trakcie spotkania.

Ostatecznie trzeci set zakończył się w tie-breaku. Dimitrow awansował do ćwierćfinału Roland Garros.

Jak zmieniał się Hubert Hurkacz? Zobacz galerię

Polsat Sport