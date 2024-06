Polscy siatkarze zapamiętają tę podróż na długo. Pokazali wymowne zdjęcia

Reprezentacja Polski siatkarzy jest już w Japonii, gdzie za moment rozpocznie zmagania w kolejnym turnieju Ligi Narodów. Podróż do Kraju Kwitnącej Wiśni była niezwykle uciążliwa, czego dowodem reakcja naszych zawodników tuż po przylocie.

Polacy, którzy są gospodarzem turnieju finałowego w Łodzi, na inaugurację zmagań tegorocznej edycji VNL rywalizowali w tureckiej Antalyi. Tam pokonali USA 3:0, Kanadę 3:1 oraz Holandię 3:0, a także przegrali ze Słowenią 0:3.

Przed podopiecznymi Nikoli Grbicia kolejni rywale. Już we wtorkowy poranek czasu polskiego nasi kadrowicze zmierzą się z Bułgarią. Dwa dni później "skrzyżują rękawice" z Turcją, a następnie zagrają z gospodarzami turnieju - Japonią. Azjatyckie zmagania skończą starciem z Brazylią.

Biało-czerwoni nie mają zatem zbyt wiele czasu na regenerację po podróży, która trwała... 25 godzin! Śmiało można powiedzieć, że polscy siatkarze zmęczyli się przelotem do Japonii bardziej niż po wielu meczach o stawkę. Wymowne są zdjęcia opublikowane przez zawodników w mediach społecznościowych, jasno sugerujących, że ponad doba czasu stracona na przemieszczenie się do kraju samurajów to zbyt wiele nawet dla nich.

Jakub Kochanowski pokazał na swoim telefonie, jak długo trwała podróż do Japonii, a konkretnie do hotelu. Z kolei Tomasz Fornal wrzucił wymowne zdjęcie, na którym nie miał nawet sił wskoczyć wyczerpany do łóżka...