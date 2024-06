Jest nowy ranking FIVB. Totalne szaleństwo! Polki tworzą historię

Osiem meczów, osiem zwycięstw, komplet punktów i tylko dwa stracone sety. Polki niesamowicie dobrze spisują się w tegorocznej edycji VNL. Ostatnio pokonały w Arlington ekipę USA 3:1 i pewnie zmierzają do turnieju finałowego. To znakomity prognostyk przed igrzyskami olimpijskimi w Paryżu.

Dzięki wysokiej formie Polki umacniają swoją pozycję w rankingu FIVB. W jego najnowszym notowaniu nadal zajmują trzecie miejsce, ale zmniejszyły dystans do drugiej Brazylii z niespełna 15 punktów do sześciu! A już 12 czerwca obie reprezentacje zmierzą się ze sobą. Jeżeli zatem ekipa Lavariniego pokona "Canarinhos" najprawdopodobniej awansuje na lokatę wicelidera!

ZOBACZ TAKŻE: Polskie dominatorki nie mają litości. "Mogłyśmy skończyć w trzech setach"

To jednak nie wszystko. We wcześniejszym notowaniu Polki traciły do prowadzących Turczynek 24 "oczka". Teraz ich strata wynosi już tylko 12 punktów. Otwiera się zatem szansa, aby przy utrzymaniu świetnej passy powalczyć w niedalekiej przyszłości nawet o fotel lidera rankingu!

Warto zaznaczyć, że Polki oprócz gonienia dwóch wyższych pozycji odskoczyły również od czwartych Amerykanek. Przewaga wzrosła z pięciu do aż niespełna 24 punktów.

Polskie siatkarki tworzą historię, ponieważ nigdy wcześniej nie były tak wysoko w rankingu FIVB.

Czołówka rankingu FIVB (stan na 2 czerwca):

1. Turcja - 385.71 pkt.

2. Brazylia - 379.83

3. Polska - 373.16

4. USA - 349.76

5. Włochy - 349.21

6. Chiny - 336.87

7. Japonia - 329.62

8. Serbia - 324.00

9. Holandia - 290.95

10. Kanada - 286.89