Polski siatkarz zmienił klub po czterech latach. Zagra we Włoszech

Po czterech latach gry w SWD Powervolleys Duren, polski przyjmujący Marcin Ernastowicz zmienił klub. W przyszłym sezonie zagra we Włoszech, w drużynie Tinet Prata.

Marcin Ernastowicz (rocznik 1997) rozpoczął przygodę z siatkówką w Jastrzębskim Węglu, którego zawodnikiem był do 2018 roku. Przez trzy sezony rozegrał 54 mecze w PlusLidze, głównie w roli zmiennika.

Później wyjechał do Szwajcarii, gdzie grał w Volley Schonenwerd (2018−20). W latach 2020−24 reprezentował barwy niemieckiego klubu SWD Powervolleys Duren, z którym wystąpił w Lidze Mistrzów. Teraz przenosi się do Włoch, do drużyny Tinet Prata di Pordenone z Serie A2.



/fot. C.S.PRATA VOLLEY - Facebook

– Zawsze słyszałem bardzo dobre rzeczy zarówno na temat drużyny, jak i miejsca. Bardzo doceniam fakt, że klub ma wielkie aspiracje i ambicje. Chciałbym pomóc zespołowi osiągnąć świetne wyniki w nadchodzącym sezonie. Prywatnie chcę stać się lepszym graczem i cieszyć się każdą chwilą tej przygody razem z kolegami z drużyny. Cele zespołu mogą być dwa: bardzo dobry występ w Serie A2, a także w Pucharze Włoch – powiedział Ernastowicz, cytowany przez klubową stronę volleyprata.it.